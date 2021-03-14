قاما بغسل 5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تاجر مخدرات وزوجته

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – زوجته، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد)؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، و تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بحوالي (5 مليون جنيه).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.