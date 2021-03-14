قرار رئاسي.. تعيين أول قاضية نائبًا لرئيس محكمة النقض

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 91 لسنة 2021 بتعيين 58 نائبا لرئيس محكمة النقض من قضاة بمحكمة النقض، وتعيين 231 رئيسا بمحاكم الاستئناف.

وجاء ضمن المُعينين كنواب لمحكمة النقض، القاضية تقى الدين دياب عبد الجواد عطا، كأول قاضية تتولى المنصب في محاكم النقض، فيما جاء ترتيبها في الكشف رقم 12.

جاء ذلك فور توجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 92 لسنة 2021 ببعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية.