اتهام طالب باستدراج زميله والاعتداء عليه جنسيًا في الدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

حرر سائق بمركز ميت سلسل بمحافظة الدقهلية، بلاغا يتهم فيه طالبًا بالمرحلة الإعدادية باستدراج نجله الطالب بالصف الأول الاعدادي، بأحد الشوارع الجانبية بالقرية حال عودته من محل "حلاقة" وهتك عرضه.

تلقي اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من "م.ص" ٤١ سنة سائق ومقيم قرية دائرة المركز ، وبرفقته نجله "ي" ۱۳ سنة طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم بالقرية بتضرره من "علي ع. ف. م. ش" ١٥ سنة، طالب بالمدرسة ذاتها، لقيامه باستدراج نجله إلى الشوارع الجانبية حال عودته من أحد محلات الحلاقة بالقرية، وهتك عرضه.

بتقنين الاجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت سلسيل من ضبط المتهم وبمواجهته، أنكر ما نسب اليه.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز ميت سلسيل ، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.