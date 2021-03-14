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رئيس أتيليه الإسكندرية.. تشييع جنازة نقيب الأطباء السابق (صور)

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رئيس أتيليه الإسكندرية.. تشييع جنازة نقيب الأطباء السابق (صور) رئيس أتيليه الإسكندرية.. تشييع جنازة نقيب الأطباء السابق (صور)

مصراوي Masrawy

04:28 م الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

شيع العشرات من أطباء ومثقفي الإسكندرية، عصر اليوم الأحد جنازة الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية،ونقيب أطباء الإسكندرية الأسبق، ليواري الثرى في مقابر المنارة وسط المحافظة.

ونعت نقابة أطباء الإسكندرية الدكتور محمد رفيق خليل الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بعد وعكة صحية، فيما نشر عددا من أعضاء رابطة كتاب وأدباء الإسكندرية كلمات رثاء للطبيب الراحل الذي أثرى الحياة الثقافية خلال مشوار حياته.

يعد الدكتور محمد رفيق خليل؛ أحد رموز الثقافة في الإسكندرية، إذ شغل منصب رئيس مجلس إدارة أتيلية الإسكندرية، إلى جانب عمله أستاذا للجراحة بكلية طب جامعة الإسكندرية، وشغل منصب نقيب أطباء الإسكندرية الأسبق.

يذكر أن آخر ظهور إعلامي للدكتور محمد رفيق خليل، كان في نهاية فبراير الماضي حين نظم مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية الثقافي مؤتمرا صحفيا، لمناقشة أزمة طرد شاغلي المقر الكائن بقصر "تمفاكو" الأثري، بعد صدور حكم قضائي يتيح للمالك إخلاء الأتيليه واسترداد القصر في حالة إذا كان المستأجر يمثل كيانا أو شخصية اعتبارية.

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