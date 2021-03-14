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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع ممثلي شركة فودافون مصر، لبحث آليات تعزيز المشاركات المجتمعية للشركة لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.

تناول اللقاء سُبل تنفيذ عدد من المبادرات بالمحافظة، في مجالات التعليم والبيئة وقطاعات أخرى وإمكانية تدريب العاملين بالجهاز الإداري على مفهوم التحول الرقمي، وكذا تدريب الشباب على استخدام التقنيات الحديثة لتأهيلهم لسوق العمل.

ودعت محافظ دمياط، ممثلي الشركة إلى زيارة مدينة الأثاث لبحث آليات تنفيذ مبادرات لدعم قطاع الأثاث، وتوفير فرص تدريبية للصناع بمجالات التسويق الإلكتروني والشمول المالي وتطوير الصناعة.

كما جرى استعراض الخطوات التي اتخذتها الشركة لتقنين أوضاع محطة التقوية المخالفة، والإجراءات المُتخذة لمراعاة الشروط البيئية والصحية والفنية، كما بحثت المحافظ مع ممثلي الشركة سُبل إقامة محطات تقوية جديدة، لتعزيز تغطية شبكة الاتصالات التابعة للشركة طبقاً لاشتراطات محددة، للوصول بهذه الخدمة لكافة المناطق و تقديمها بشكل جيد لمستخدمي الشبكات.

وأكدت المحافظ، على ضرورة اختيار أماكن فضاء لإقامة محطات جديدة، ومراعاة المعايير البيئية والجمالية والحضارية بمخططات التنفيذ.