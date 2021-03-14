صور وفد رسمي بيلاروسي يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، وفدًا رسميًا من دولة بيلاروسيا، يضم عددًا من ممثلي وزارات السياحة والرياضة والنقل والطيران، لتفقد ومتابعة المنظومة الأمنية داخل المطار، والإجراءات الاحترازية التي يجري تطبيقها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ورافق الوفد خلال جولته داخل المطار نبيل إسلام، مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وقال نبيل إسلام، مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ، إن الوفد تفقد صالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب، وصالة كبار الزوار، وتابع معايير السلامة الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإجراءات الحجر الصحي التي تتبع داخل المطار، للحفاظ على سلامة وصحة رواد محافظة جنوب سيناء.

وأكد مدير مكتب تنشيط السياحة في تصريح له اليوم، إن الوفد أشاد، بالجهود الأمنية والإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل وخارج المطار، وأثنى على المظهر اللائق الذي يجري استقبال السائحين به.

وأوضح أن الوفد غادر إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع الجانب المصري بالقاهرة لبحث سبل تنشيط السياحة بين البلدين، وإقامة ورش عمل، ومن المقرر أن يعود الوفد مرة أخرى إلى شرم الشيخ خلال أيام قليلة، لتفقد المقاصد السياحية المتنوعة بها.