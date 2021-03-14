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المستشارة إيمان الحفني تباشر الادعاء أمام "تأديبية سوهاج"

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المستشارة إيمان الحفني تباشر الادعاء أمام "تأديبية سوهاج" المستشارة إيمان الحفني تباشر الادعاء أمام "تأديبية سوهاج"

مصراوي Masrawy

03:23 م الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

حضرت اليوم الأحد المستشارة إيمان حفني السيد، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

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