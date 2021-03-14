شقيق "ضحية السلام": "المتهمون كانوا على خلافات معها بسبب "الأسانسير"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي :

قال "يوسف. م"، شقيق ضحية السلام، إن وقعت خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليها بسبب تكاليف "المصعد الكهربائي"، موضحًا أنه رغم دفعها للمبلغ المطلوب منها إلى أنهم تجاهلوا تركيبوا، ما أدى لحدوث مشادات كلامية بينهم.

واستنتج "يوسف" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه المشكلة التي دارت بين أخته والمتهمين كانت سببًا في جعلهم يحاولون طردها من الشقة، وعندما رفضت، تهجموا عليها بعد رجوعها من العمل، وتعدوا عليها بالضرب ما أسفر عن سقوطها من الدور السادس محل سكنها بالعمارة.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بدفن السيدة بعد وفاتها إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات في منطقة السلام.

وأضاف شقيق السيدة: "المنطق يقول أن شقيقتي لا يمكن لها أن تصعد فوق سور البلكونة وتنتحر بسبب قصر قامتها وجسدها الثمين، ويعتقد أن المتهمين هم من ألقوا بها من الأعلى".

وأكد أنه سينتظر ما ستسفر عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع بمنطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.