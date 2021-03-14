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صور.. تطوير طريق "الرياضات البحرية" في هضبة أم السيد بشرم الشيخ

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صور.. تطوير طريق "الرياضات البحرية" في هضبة أم السيد بشرم الشيخ صور.. تطوير طريق "الرياضات البحرية" في هضبة أم السيد بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

02:43 م الأحد 14 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أعمال التطوير والتجميل مستمرة بمدينة شرم الشيخ، لكي يتفاجأ رواد المدينة من جميع أنحاء العالم، بتغيير المدينة كل عام عن الآخر.

وأوضح المحافظ أن منطقة هضبة أم السيد، ستصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا وإضافة سياحية أخرى للمدينة، خاصة بعد تطوير المنطقة بالكامل وما تضمنه من شوارع محيطة بها.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ، لمتابعة أعمال تطوير هضبة أم السيد، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ إنه جاري تطوير طريق شارع نادي الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد بطول 1.7 كيلومتر، وعرض 30 متر، وجرى الانتهاء من تخطيطه وتجميله.

أشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير الطريق تتضمن أيضًا أعمال توسعة وتجميل، وإنشاء مشايات على الجانبين، إضافة لأعمال الإنارة، وباركينج، وحارات تهدئة بهدف توفير الدخول والخروج الآمن، ومقاعد مضيئة ليلاً، ورقعتي شطرنج ضمن المنطقة الترفيهية للمواطنين والزوار.

وتابع المحافظ : هذا بالإضافة للمشي السياحي الذي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وبه أعمال المشايات بطول 2 كيلومتر، وعرض 3.6 مترًا من الرخام والجرانيت، وكورنيش.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمبنى مجلس المدينة الجديد، ومبنى الخدمات الملحق به، و أعمال تخطيط وتجميل الطرق بشرم الشيخ..

وأشار محافظ جنوب سيناء أنه سيجري الانتهاء من أعمال مبنى مجلس المدينة في نهاية العام الجاري.

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