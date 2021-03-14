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صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في شرم الشيخ: 70% نسبة حضور الطلاب

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صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في شرم الشيخ: 70% نسبة حضور الطلاب صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في شرم الشيخ: 70% نسبة حضور الطلاب

مصراوي Masrawy

02:40 م الأحد 14 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكان في استقباله محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

ووجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالفصل الدراسي الثاني، وتفقد قاعات رياض الأطفال وصفوف المرحلة الابتدائية، والإعدادية بالمدرسة.

وأشاد المحافظ بجودة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونظافة المدرسة، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. معلنًا أن نسبة الحضور اليوم بلغت 70%.

كما تفقد المحافظ التوسعات الجديدة بالمدرسة، والتي بلغت 28 فصلًا بالمدرسة، موجهًا تعليماته لرئيس المدينة برصف مدخل الطلاب بالمدرسة.

وقال محمد عقل وكيل الوزارة، إنه جرى التوسع في فتح فصول جديدة بمدارس الوديان، بعدد 25 فصل داخل 7 مدارس بتكلفة 6.3 مليون جنيه.

وأكد وكيل الوزارة أن محافظ جنوب سيناء صدق على إنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 ألف متر مربع، بتكلفة 87 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات، تحت إشراف وتمويل صندوق دعم وتمويل المشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

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