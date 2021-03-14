صور.. انتظام العمل في مدارس بني سويف وسط إجراءات احترازية

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

انتظمت العملية التعليمية في كافة مدارس بني سويف، اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الوقائية، للحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين من الإصابة بفيروس كورونا، منوهة عن تكليف مديري المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من قياس درجات حرارة جميع الطلاب، مع تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه بشكل يومي أيضًا، مع تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل الكثافات بين الطلاب داخل الفصول، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية حفاظا على سلامة الجميع.