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الحكم على المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح في بورسعيد

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الحكم على المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح في بورسعيد الحكم على المتهمين بجلب شحنة "حشيش" داخل حاوية تفاح في بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 14 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية الرؤساء بالمحكمة: المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن عفيفي سالم، وسكرتارية طارق عكاشة، وبحضور أحمد محمود ابراهيم، وكيل النيابة، بالسجن المؤبد للمتهمين بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش وإخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد.

كان المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمين بالقضية المقيدة برقم 1414 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين، أحدهما عربي الجنسية ومحبوس حاليًا، والثاني هارب، وقد كونا فيما بينهما عصابة غرضها جلب جوهر مخدر "الحشيش" بأن جهز المتهم الثاني تلك المواد وأخفاها بمخزن سري أعده لهذا الغرض، وهو الحوامل الخشبية الحاملة لصناديق المشمول الأصلي للحاوية - تفاح - رقم "cgmu5092316" حال تواجده بدولة لبنان، ليجري شحنها عقب ذلك لميناء شرق بورسعيد ليتسلمها المتهم الأول، ويروجها داخل البلاد لحسابهما، مستخدمًا في ذلك السيارة رقم "ن ن ع 945"، قاصدين من ذلك الإتجار به.

تضمن القرار أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينة المأخوذة من مضبوطات الحاوية تحوي موادًا مخدرة مدرجة بالجدول الأول وهي مادة الحشيش المخدر، كما تبين أن عدد قطع الحشيش المضبوطة 1251 قطعة بوزن 245 كيلو و100 جرام.

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