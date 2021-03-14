بعد مصرع 20 شخصًا.. إخلاء سبيل المتهم في واقعة "حريق مصنع العبور"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر أحمد رجب رئيس نيابة العبور بإشراف محمد حتة المحامي العام لنيابة جنوب القليوبية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة عدم تجديد رخصة المصنع، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدينة.

كما طلبت النيابة استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور، وسؤال المصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي نشب داخل المصنع.

من ناحية أخرى قام فريق من الطب الشرعي بالحصول على عينات من دماء 16 جثة عامل متفحمة لتحليل "DNA" لتحديد هوية المتوفين لصعوبة التعرف عليهم.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بوجود حريق بالمصنع وأسفر عن مصرع عمال.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بأن مصنع الغازات والكيماويات يشغل الطابقين الأرضي والأول علوي واشتعلت فيه النيران بسبب انفجار في الغاز وامتدت ألسنة اللهب للطابق الثالث وبه مصنع الملابس الجاهزة ما أدي إلى اشتعال النيران فيه ما تسبب في مصرع وإصابة 44 شخصا.