ذبحوه وأحرقوا جثته.. تجديد حبس المتهمين بقتل "سمكري طوخ"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ تجديد حبس المتهمين بذبح وإحراق جثة عامل سمكرة في دائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان أنهما على علاقة صداقة منذ الصغر مع المجني عليه، وأنهما اقترضا مبلغ ألف جنيه، من المجني عليه منذ عدة أشهر، وكان كثيرا ما يطالب بحقه، وهددهما أنه سيبلغ أسرتيهما بذلك، فلعب الشيطان بعقلهما، واختمرت في ذهنهما فكرة الانتقام والخلاص منه.

وتابع المتهمان: "قمنا بالاتصال به على هاتفه المحمول، واتفقنا معه على مقابلته، بجوار مزرعة برتقال بقرية أجهور لرد المبلغ، وبالفعل أتى المجنى عليه، فقمنا بالإجهاز عليه، وذبحه من رقبته، وطعنه 7 طعنات بالبطن والصدر، وإشعال النيران بجثته، حتى لا تنكشف جريمتنا".

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة شاب يدعى "م .ت"، 18 عاما، سمكرة، مقيم قرقشندة، دائرة مركز طوخ، وبه جرح ذبحى بالرقبة، وعدد 7 طعنات بجسده، وتفحم جثته.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من " م.م"، 21 عاما، و"ع.م"، 16 عاما، لوجود خلافات بينهم بسبب ألف جنيه.

جرى استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، وتمكن الرائد محمود اسماعيل رئيس المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.