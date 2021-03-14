شكوى طلاب "طب بنها" من امتحان "الباثولوجي".. وعميد الكلية يرد

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اشتكى عدد من طلاب الفرقة الثانية، بكلية الطب جامعة بنها من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي، موضحين أن الامتحان جاء بأسئلة لا علاقة لها بالمنهج، وعدم مراعاة أن الدراسة كانت شبه معطلة، ولم يراع البعد العلمي، ولا البعد الاجتماعي، مطالبين عميد الكلية بالتدخل السريع والفوري لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، أن امتحان الباثولوجي ضمن النظام الجديد للامتحانات، ولا يوجد بالامتحان مادة واحدة وإنما مجموعة مواد ومادة الباثولوجي كانت تمثل من 40 إلى 45% فقط من الامتحان.

وأكمل القاضي في تصريحات صحفية اليوم، أن المحتويات الدراسية جميعها جرى شرحها عبر النظام "الهجين"، وهو حضور الطلاب في السكاشن ٣ أيام، بالإضافة إلى الأون لاين ورفع كافة المحتويات الدراسية عبر قناة الكلية على "اليوتيوب"، منوها إلى أن الكلية تابعت ذلك جيدا خلال الفترة الماضية.

واستطرد أنه يتابع يوميا الامتحانات، والشكاوى من الامتحان فردية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالرغم من ذلك سيتم أخذ عينة من الأسئلة لتقييم الأمر عبر لجنة محايدة، واتخاذ الإجراء المناسب لأن الكلية في الأساس تسعى لمصلحة الطلاب.