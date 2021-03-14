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بعد نشر قصتها.. إيداع طفلة سوهاج المقيدة بالسلاسل والأقفال في دار رعاية

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بعد نشر قصتها.. إيداع طفلة سوهاج المقيدة بالسلاسل والأقفال في دار رعاية بعد نشر قصتها.. إيداع طفلة سوهاج المقيدة بالسلاسل والأقفال في دار رعاية

مصراوي Masrawy

02:29 م الأحد 14 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن هاني عبدالحليم، مقرر لجنة الحماية الفرعية بمركز ساقلته شرقي محافظة سوهاج إيداع طفلة قرية الطوايل المقيدة بالسلاسل والأقفال بسبب مرض ذهني، في مؤسسة أقدار لرعاية الفئات الخاصة بمحافظة القاهرة.

وأوضح "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه جرى تسليم الطفلة بمعرفة لجنة الحماية الفرعية بمركز ساقلته برئاسة شريف السيد حسين، رئيس المدينة يوم 11 من شهر مارس الجاري، مشيرًا إلى أن والدة الطفلة كانت رفقة اللجنة عند تسليم ابنتها للمؤسسة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسوهاج، نهاية شهر ديسمبر الماضي، صورة لطفلة تدعى "ص" تبلغ من العمر 16 عامًا، مقيدة بالسلاسل والأقفال، وطالب مستخدموا موقع التواصل كافة المسئولين بالمحافظة سرعة إنقاذ حياة الطفلة، والتي وصفوها بالصعبة، خاصة مع تراجع الحالة الاقتصادية لأسرتها.

وقال محمد فهمي، محام إن الطفلة المتداول صورتها على فيسبوك تعاني من مرض ذهني يجعلها تتصرف تصرفات تعرض حياتها للخطر، مضيفًا أن والدها موظف بالوحدة المحلية لمركز ساقلته وأمها لا تقوى على تصرفاتها.

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