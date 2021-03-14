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صور.. إصلاح كسر خط مياه مستشفى أبو خليفة بعد انهيار جسر ترعة بورسعيد

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صور.. إصلاح كسر خط مياه مستشفى أبو خليفة بعد انهيار جسر ترعة بورسعيد صور.. إصلاح كسر خط مياه مستشفى أبو خليفة بعد انهيار جسر ترعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:24 م الأحد 14 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إنه جرى إصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمستشفى أبو خليفة في وقت قياسي، وذلك بعد انهيار جزء من جسر الترعة المتجهة لمحافظة بورسعيد أمام محطة الكيلو 19 التابعة لمركز مدينة القنطرة غرب.

وأكد خلال متابعته أعمال إصلاح الخط، على أن الفنيين وعمال الشركة تمكنوا من إصلاح الكسر في وقت قياسي، وجرى إعادة ضخ المياه مرة ثانية، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي، رئيس منطقة مياه والصرف الصحي بالقنطرة.

وأشار إلى أنهم مستمرون في غسيل شبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين الكيميائيين.

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