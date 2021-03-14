صور.. افتتاح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على مراحل التنفيذ بها، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، والجاري تنفيذها بمنطقة السوق القديم، استعدادًا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي بعد أيام.

وقال المحافظ إن إنشاء هذه المحطة الثانية يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومتجددة، ومن المقرر أن يجري شحن السيارات التي تعمل بالكهرباء داخل هذه المحطة، وتتضمن إنشاء محلات تجارية، وكافتريا، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن هذه المحطة تعد الثانية بمدينة شرم الشيخ لتمويل السيارات بالغاز، بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول.

وأوضح أنه جاري التخطيط لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، إضافة إلى تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.