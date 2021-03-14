"الخِلفة مسؤولية".. حملة لمحاربة الزيادة السكانية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الحملة التثقيفية "الخِلفة مسؤولية.. شارك في التنمية" للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية.

تهدف الحملة إلى خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، وتمكين الشباب والمرأة عن طريق زيادة أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، مما ينعكس إيجابيا على كافة برامج التنمية التي تشهدها المحافظة.

ومن المقرر أن تغطي الحملة جميع مراكز المحافظة من خلال ندوات تثقيفية وقوافل سكانية، ونشر توعية إلكترونية على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة وصفحات المراكز والمدن والمديريات.

أفادت الدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الحملة تأتي نتيجة لاهتمام المحافظ بتطوير منظومة العمل السكاني بالمحافظة والوقوف على أوضاع السكان والعمل على تحسينها، كما أن الحملة تعد تتويجًا للشراكات بين العديد من الجهات لتوحيد الجهود.