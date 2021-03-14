أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"الخِلفة مسؤولية".. حملة لمحاربة الزيادة السكانية في البحيرة

Print
"الخِلفة مسؤولية".. حملة لمحاربة الزيادة السكانية في البحيرة "الخِلفة مسؤولية".. حملة لمحاربة الزيادة السكانية في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:42 م الأحد 14 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أطلق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الحملة التثقيفية "الخِلفة مسؤولية.. شارك في التنمية" للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية.

تهدف الحملة إلى خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، وتمكين الشباب والمرأة عن طريق زيادة أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، مما ينعكس إيجابيا على كافة برامج التنمية التي تشهدها المحافظة.

ومن المقرر أن تغطي الحملة جميع مراكز المحافظة من خلال ندوات تثقيفية وقوافل سكانية، ونشر توعية إلكترونية على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة وصفحات المراكز والمدن والمديريات.

أفادت الدكتورة كريمة السلاموني، مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الحملة تأتي نتيجة لاهتمام المحافظ بتطوير منظومة العمل السكاني بالمحافظة والوقوف على أوضاع السكان والعمل على تحسينها، كما أن الحملة تعد تتويجًا للشراكات بين العديد من الجهات لتوحيد الجهود.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية