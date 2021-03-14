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.. مبادرة "حقك تنظمي" لتوعية 50 ألف سيدة بوسائل تنظيم الأسرة في أسيوط

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فيديو.. مبادرة "حقك تنظمي" لتوعية 50 ألف سيدة بوسائل تنظيم الأسرة في أسيوط .. مبادرة "حقك تنظمي" لتوعية 50 ألف سيدة بوسائل تنظيم الأسرة في أسيوط

مصراوي Masrawy

01:30 م الأحد 14 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمي"؛ بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الأسرة بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

توافدت السيدات على الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية بقرى ومراكز أسيوط، للمشاركة في حملة "حقك تنظمي" والتعرف على الخدمات المقدمة.

وقالت الدكتورة سمية عنتر عيد، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بأسيوط، إن المبادرة تستهدف 50 ألف سيدة وفتاة بمراكز أسيوط والبداري والغنايم وصدفا والقوصية، ويجرى تنفيذها على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة المستهدفة، من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

وأضافت مدير عام تنظيم الأسرة بأسيوط، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى النائية، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب، تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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