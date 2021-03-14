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صور.. وفد "بورنو النيجيرية" يزور كلية طب المنصورة ومركز الكلي

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صور.. وفد "بورنو النيجيرية" يزور كلية طب المنصورة ومركز الكلي صور.. وفد "بورنو النيجيرية" يزور كلية طب المنصورة ومركز الكلي

مصراوي Masrawy

01:27 م الأحد 14 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، البروفيسور باباجانا عمارة زلوم حاكم ولاية بورنو بنيجيريا وبشير ابراهيم، القائم بعمل سفير نيجيريا بجمهورية العربية وباباجانا مصطفى، مفوض التعليم العالي والعلوم التكنولوجيا بولاية بورنو والوفد المرافق لهم من ولاية بورنو والسفارة النيجيرية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى إطار بحث سبل التعاون فى التعليم الطبي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كافة التخصصات.

وزار البروفيسور باباجانا والوفد المرافق له منشآت كلية الطب جامعة المنصورة (متحف التشريح ، ومعمل المهارات وقاعات التدريس ، و صالات الامتحانات الإلكترونية).

كما تفقدوا مركز الكلى والمسالك البولية وكان في الاستقبال الدكتور باسم صلاح، مدير المركز، كما تابع الوفد النيجيرى على إمكانيات المراكز التعليمية والبحثية والعلاجية.

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