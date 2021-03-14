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مع زوجته.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية

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مع زوجته.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية مع زوجته.. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه طمعًا في الميراث بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 14 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بالشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل وزوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيقه في مشاجرة بين زوجاتهم بسبب الميراث بقرية "الشباروة" التابعة لمركز أبو حماد.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى "أبو حماد" المركزي، بوصول "أ.ش.أ" 29 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "الشباروة" بأبو حماد، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين زوجة المجني عليه وشقيقه "عمرو" 33 عامًا، وزوجته، بسبب خلافات بينهم حول نصيب كل من الشقيقين في ميراثهما من والدهما، انتهت بمقتله على يد شقيقه، فيما جرى ضبط المتهم وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات.

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