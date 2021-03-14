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بتوقيع إقرارات.. إقبال على "طلبات عدم الحضور" في مدارس بنها - صور

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بتوقيع إقرارات.. إقبال على "طلبات عدم الحضور" في مدارس بنها - صور بتوقيع إقرارات.. إقبال على "طلبات عدم الحضور" في مدارس بنها - صور

مصراوي Masrawy

01:21 م الأحد 14 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدارس إدارة بنها التعليمية، إقبالًا من أولياء الأمور للتوقيع على إقرارات بعدم حضور أبنائهم التلاميذ للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد.

فيما أجرى عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، مدرسة محمود عبدالعظيم الإعدادية بكفر فرسيس ومدرسة الشهيد حمادة أحمد عبدالعظيم الابتدائية بكفر فرسيس للاطمئنان على انتظام الدراسة وتكريم الفائزين في مسابقة وطني في قلبي.

وانتظمت الدراسة بمدارس محافظة القليوبية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 وسط إقبال ضعيف إلى متوسط ببعض المدارس إثر الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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