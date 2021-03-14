أخبار عاجلة

3 حيل طبيعية لمواجهة تساقط الشعر -
نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"ديسك لكل تلميذ".. انتظام عمل مدارس السويس في اليوم الثاني لبدء "التيرم الجديد"

Print
"ديسك لكل تلميذ".. انتظام عمل مدارس السويس في اليوم الثاني لبدء "التيرم الجديد" "ديسك لكل تلميذ".. انتظام عمل مدارس السويس في اليوم الثاني لبدء "التيرم الجديد"

مصراوي Masrawy

01:16 م الأحد 14 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت العملية التعليمية داخل الفصول بمدارس السويس، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافة العددية داخل الفصول، كإجراء احترازي منعا لتفشي .

وتفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقه ياسر عمارة وكيل المديرية، عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية في اليوم الثاني بالفصل الدراسي الثاني.

وقال ياسر عمارة، إنه جرى توزيع التلاميذ في الفصول، وفق عدد المقاعد والديسكات، بحيث يكون كل تلميذ وطالب بمفرده على مقعد، مراعاة للتباعد الجسدي.

وأضاف أن الزائرة بكل مدرسة تتابع بشكل مستمرة حالة الطلاب، وتجرى قياس حرارة للوقوف للوقوف على حالة أي طالب تظهر عليه أية أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كوورنا، مع منحه إجازة لحين تعافيه.

وشهدت بعض مدارس السويس حضور ضعيف لم يتجاوز 25 طالب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بينما سجلت مدارس أخرى متوسط حضور 40 طالب بالفصل وجرى توزيعهم على الفصول الخالية من الطلاب نتيجة تقسيم حضورهم في الصفوف بالتبادل على أيام الأسبوع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية