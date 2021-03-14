"ديسك لكل تلميذ".. انتظام عمل مدارس السويس في اليوم الثاني لبدء "التيرم الجديد"

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت العملية التعليمية داخل الفصول بمدارس السويس، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وخفض الكثافة العددية داخل الفصول، كإجراء احترازي منعا لتفشي فيروس كورونا.

وتفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقه ياسر عمارة وكيل المديرية، عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية في اليوم الثاني بالفصل الدراسي الثاني.

وقال ياسر عمارة، إنه جرى توزيع التلاميذ في الفصول، وفق عدد المقاعد والديسكات، بحيث يكون كل تلميذ وطالب بمفرده على مقعد، مراعاة للتباعد الجسدي.

وأضاف أن الزائرة بكل مدرسة تتابع بشكل مستمرة حالة الطلاب، وتجرى قياس حرارة للوقوف للوقوف على حالة أي طالب تظهر عليه أية أعراض تتشابه مع أعراض فيروس كوورنا، مع منحه إجازة لحين تعافيه.

وشهدت بعض مدارس السويس حضور ضعيف لم يتجاوز 25 طالب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بينما سجلت مدارس أخرى متوسط حضور 40 طالب بالفصل وجرى توزيعهم على الفصول الخالية من الطلاب نتيجة تقسيم حضورهم في الصفوف بالتبادل على أيام الأسبوع.