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لانفصاله عن زوجته .. سائق ينهي حياته شنقًا في شبرا الخيمة

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لانفصاله عن زوجته .. سائق ينهي حياته شنقًا في شبرا الخيمة لانفصاله عن زوجته .. سائق ينهي حياته شنقًا في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:15 م الأحد 14 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم سائق توك توك، على إنهاء حياته، بتعليق نفسه في سقف حجرته، داخل مسكنه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لمروره بحالة نفسية لانفصاله عن زوجته.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا بوفاه المدعو "ت.ا"، 39 عاما، سائق توك توك، ومقيم مدينة السعادة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وكشفت تحريات الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن المجني عليه، تخلص من حياته بتعليق نفسه في "جنش بسقف حجرته"، لمروره بحالة نفسية سيئة، لانفصاله عن زوجته، وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

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