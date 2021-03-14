مصرع شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شاب مصرعه، أثناء تدخله لإنهاء مشاجرة بين جاره وآخر، وأثناء ذلك قام أحدهما بطعنه بسلاح أبيض، أودى بحياته، جرى نقل المتوفى لمستشفى السلام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول "أ.ا"، 23 عامًا، متوفى إثر طعنه أسفل البطن، جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو " ك.ح"، 50 عاما.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه، توفي أثناء محاولته إنهاء مشاجرة للمتهم مع آخر، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (مطواه)، أودى بحياته، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق.