أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الطبيب كشف السبب.. ولادة طفلة بـ"شعر شايب وعينين مختلفتين" في الأقصر

Print
الطبيب كشف السبب.. ولادة طفلة بـ"شعر شايب وعينين مختلفتين" في الأقصر الطبيب كشف السبب.. ولادة طفلة بـ"شعر شايب وعينين مختلفتين" في الأقصر

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 14 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

كشف الدكتور حامد سيد أحمد، الذي أجرى عملية الولادة النادرة لرضيعة بخصلات شعر بيضاء ولون عينيها مختلفتين، سبب ولادتها بهذا الشكل.

وأوضح الطبيب أن العوامل الوراثية هي السبب في حدوث مثل هذه الحالات النادرة، بسبب قرابة الوالدين، موضحا أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات ينتج عنها الشعر الأبيض.

وأشار سيد إلى أن الطفلة بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أن لديها أخت سبقتها ولدت أيضاً بشعر أبيض واختفى مع الوقت، وكذلك كانت عينيها مختلفتين، واحدة زرقاء والأخرى بنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية