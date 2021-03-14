الطبيب كشف السبب.. ولادة طفلة بـ"شعر شايب وعينين مختلفتين" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

كشف الدكتور حامد سيد أحمد، الذي أجرى عملية الولادة النادرة لرضيعة بخصلات شعر بيضاء ولون عينيها مختلفتين، سبب ولادتها بهذا الشكل.

وأوضح الطبيب أن العوامل الوراثية هي السبب في حدوث مثل هذه الحالات النادرة، بسبب قرابة الوالدين، موضحا أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات ينتج عنها الشعر الأبيض.

وأشار سيد إلى أن الطفلة بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أن لديها أخت سبقتها ولدت أيضاً بشعر أبيض واختفى مع الوقت، وكذلك كانت عينيها مختلفتين، واحدة زرقاء والأخرى بنية.