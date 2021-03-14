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صور.. سفير وقنصل اليونان في جولة داخل متحف الإسكندرية القومي

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صور.. سفير وقنصل اليونان في جولة داخل متحف الإسكندرية القومي صور.. سفير وقنصل اليونان في جولة داخل متحف الإسكندرية القومي

مصراوي Masrawy

12:03 م الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل متحف الإسكندرية القومي، سفير اليونان لدى القاهرة "نيقولاوس جاريليديس"، اليوم الأحد، يرافقه وفدا دبلوماسيا ضمن زيارة يجريها لمدينة الإسكندرية.

ضم الوفد الدبلوماسي الزائر، قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية "اثاناسيوس كوتسينوس"، ومسؤولي البعثة الآثارية اليونانية بالإسكندرية، فيما رافقهم من الجانب المصري، هيثم محمد أمين متحف الإسكندرية القومي.

تضمنت الزيارة جولة إرشادية داخل قاعات العرض المتحفي للتعرف على أبرز المقتنيات الأثرية التي تمثل ثلاث حضارات مختلفة مرت على مدينة الإسكندرية هي اليونانية الرومانية، والقبطية والإسلامية.

جاءت الجولة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفقا للبروتوكولات المتبعة ضد انتشار COVID-19، فيما أبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بالمتحف، ومقتنياته الأثرية، كما حرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية في نهاية الجولة.

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