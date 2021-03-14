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من 273 مدينة حول العالم.. وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة "الابتكار الحضاري"

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من 273 مدينة حول العالم.. وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة "الابتكار الحضاري" من 273 مدينة حول العالم.. وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ أسوان بجائزة "الابتكار الحضاري"

مصراوي Masrawy

11:59 ص الأحد 14 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التهنئة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري، ضمن 30 مدينة على مستوى العالم وخاصة في ظل المنافسة القوية التي شاركت فيها أسوان ضمن 273 مدينة تنتمي لـ٦٠ دولة.

كشف اللواء أشرف عطية عن مشاركة مدينة أسوان في المرحلة التالية للجائزة للفوز ضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم، لإضافة ذلك لسلسلة الجوائز الدولية التي حصلت عليها من قبل.

مؤكداً على أنه يجري إعداد ملف مدعوم بالصور وخاصة المشروع الحضاري لتطوير وتجميل واجهة المدينة والذي يضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، وهو المشروع الذي كان أحد العناصر الرئيسية في فوز أسوان بالجائزة .

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