لأول مرة بالجامعات المصرية.. "عباقرة الكليات 2021" في بنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة "عباقرة الكليات 2021"، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وأشار سمير، إلى أن الجامعة تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات، وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية لهم.

من جانبه أشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن مسابقة عباقرة الكليات 2021، تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات في الفترة من ٢٨ مارس حتى ١ إبريل ٢٠٢١.

وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعايه الشباب بالجامعة بأنه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالب من كل كليه مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على الطلاب.