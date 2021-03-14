محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات والمرافق

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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع – وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى لمشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل والشبكات، كما جرى استعراض الموقف التنفيذى للاعمال الجارى تنفيذها لمشروع محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ناصر، أن الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سكن مصر والإسكان الإجتماعى بالمدينة وأعمال توصيل المرافق والرصف بالمدينة، فضلًا عن أعمال إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة والذى سيقام على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي القادم بـ 6 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وذلك لتكون استكمالًا لفروع الجامعة بالمحافظة وهي بمثابة منارة تعليمية بصعيد مصر وستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء التي تستمر على مدار 3 سنوات بالإضافة إلى توفير خمسة آلاف فرصة عمل دائمة كما استعرض الموقف التنفيذ لبعض المشروعات السكنية بالمدينة منها مشروع بورتو السكني والذي يساهم في ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكني كبير على مساحة 78 فدان فضلا عن 25 % توسعات جديدة .

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي.

وتساهم في إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتي بلغ حجم استثماراتها حوالى 3.5 مليار جنيه بمعدل إنفاق 75 % فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.