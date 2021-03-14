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بـ3 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين بالإسكندرية- صور

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بـ3 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين بالإسكندرية- صور بـ3 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مستشفى رأس التين بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تطوير مستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ ٣ ملايين جنيه، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمي، مدير مستشفى رأس التين العام، وممثلي المجتمع المدني، ورئيس حي الجمرك.

وقال الشريف، إن المحافظة تحرص على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها، وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير بالمستشفي، والتي شملت أقسام "وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، ووحدة الحروق، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والخدمات المركزية.

ووجه الشريف، الشكر إلى المجتمع المدني، لدورهم في دعم ورفع كفاءة المستشفي، مؤكدا على الدور المهم للمجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي يصب في صالح المواطن السكندري.

يذكر أن أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام شملت تطوير البنية التحتية وأجهزة وحدة الغسيل الكلوي، وإضافة ٦ أسرة جديدة الإجمالي إلى ٢٨ سرير غسيل كلوي.

وتضمنت أيضا تطوير وحدة الحروق بالمستشفى وامدادها بالأجهزة والتجهيزات اللازمة، فضلا عن تزويد المعامل بأحدث أجهزة التحاليل الطبية.

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