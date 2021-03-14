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وزير يفتتح مركز خدمة ويضع حجر أساس منطقة لوجستية بالدقهلية

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وزير التموين يفتتح مركز خدمة ويضع حجر أساس منطقة لوجستية بالدقهلية وزير يفتتح مركز خدمة ويضع حجر أساس منطقة لوجستية بالدقهلية

مصراوي Masrawy

11:38 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن جولاته المستمرة على الأرض تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ للاطمئنان على ما تم على الأرض من إنجازات في قطاعات التموين المختلفة، مؤكدًا أن تلك الجولات تسهم في معرفة متطلبات المواطن من خلال النقاش المباشر معهم في أماكنهم.

وأشار المصيلحي إلى أن جولته اليوم الأحد، بمحافظة الدقهلية تأتي لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تشمل وضع حجر أساس لمنطقة لوجستية بالمحافظة، كما تشمل الجولة افتتاح مركز خدمة مواطنين بقرية شها بعد تطويره وتبلغ مساحته 120 مترًا.

وأضاف وزير التموين أنه سوف يتفقد مخزن جملة سندوب؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تصرف لمنافذ صرف السلع التموينية، إضافة إلى تفقد أحد منافذ بيع اللحوم.

وأشار المصيلحي إلى أنه سوف يتفقد مطحن السادات بعد زيادة قدرته الإنتاجية والتابع لشركة مطاحن شرق الدلتا.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد زار عددًا كبيرًا من المحافظات في الوجهَين القبلي والبحري؛ كان آخرها محافظة الشرقية، واليوم محافظة الدقهلية؛ لافتتاح تفقد عددًا من المشروعات التموينية بتلك المحافظات.

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