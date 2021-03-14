★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إنه سيجرى إجراء 104 جراحة عيون بالمجان لأهالي قرى جنوب بورسعيد، ضمن إحدى القوافل الطبية المجانية لمبادرة "عنيك في عنينا لمكافحة العمى"، وذلك للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ، خلال متابعته نتائج القافلة، إلى أنه جرى توقيع الكشف على 650 من أهالي قرى الجنوب، وتقديم العلاج لـ 210 حالة، وتشخيص احتياج 218 مواطن للنظارات الطبية استعدادًا للتنفيذ بالمجان.

وأكد على أن فعاليات القافلة التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجاري استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات، بحضور ممثلي منظومة التأمين الصحي الشامل.