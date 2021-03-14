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التحفظ على 13 "توكتوك" وتغريم 15 مواطنًا لمخالفة إجراءات الحظر في الشرقية

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التحفظ على 13 "توكتوك" وتغريم 15 مواطنًا لمخالفة إجراءات الحظر في الشرقية التحفظ على 13 "توكتوك" وتغريم 15 مواطنًا لمخالفة إجراءات الحظر في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:18 ص الأحد 14 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت الإدارة العامة لمرور الشرقية، من التحفظ على 13 مركبة "توك توك" مخالفة لقرار حظر سيرها في شوارع مدينة الزقازيق، وذلك خلال عدد من الحملات خلال الساعات الماضية.

كما جرى ضبط وتغريم 15 مواطنًا؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية من المُستجد.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق، وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم استخدام التوك توك، كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفادياً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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