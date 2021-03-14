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في 9 محافظات.. انطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"

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في 9 محافظات.. انطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية" في 9 محافظات.. انطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"

مصراوي Masrawy

10:48 ص الأحد 14 مارس 2021

كتب - علي عبد الودود:

تشهد 9 محافظات مصرية اليوم الأحد، انطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، والتي ينظمها، المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في الفترة من ١٤ إلى٢٠ مارس الجاري.

يأتي ذلك في 9 محافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالإضافة إلى مطروح.

وأوضح المجلس القومي للمرأة، أن حملة طرق الأبواب تأتي تزامنا مع جهود المجلس في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح لدعم القرى الأكثر فقرًا، وتهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

وأضاف المجلس القومي للمرأة، أن رسائل الحملة تتضمن أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، كيفية تحديد فكرة المشروع، كيفية البدء في مشروع اقتصادي صغير، وصفات صاحبة المشروع الناجحة.

وأشار إلى أنه سيسبق الحملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات لمدة يوم واحد في هذه المحافظات للتعريف برسائل الحملة وأهدافها والتي تتضمن مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي والادخار وكيفية إقامة مشروعات صغيرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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