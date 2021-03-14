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غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية بسوهاج

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غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية بسوهاج غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأحد 14 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، أثناء الاستحمام في ترعة الجرجاوية، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بغرق شخص بترعة الجرجاوية بناحية كوم السعادة دائرة المركز.

تبين غرق "محمد. ع" 14 عامًا طالب ويقيم دائرة مركز طهطا، جرى انتشال الجثة، وإيداعها مستشفى طما المركزي.

وأفاد عمه "قبيصي.ع" 65 عامًا بالمعاش أنه أثناء قيام ابن شقيقه المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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