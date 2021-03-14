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صور.. ضبط 3 أطنان "تمر هندي" وعصائر فاسدة في الشرقية

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صور.. ضبط 3 أطنان "تمر هندي" وعصائر فاسدة في الشرقية صور.. ضبط 3 أطنان "تمر هندي" وعصائر فاسدة في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:13 ص الأحد 14 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمركز ديرب نجم؛ لمراجعة التراخيص وصلاحية المنتجات الغذائية.

أسفرت الحملة عن غلق مصنع لتعبئة المواد الغذائية والمنتجات الرمضانية "عصائر وتمر هندي"، مُلحق به مخزن؛ لإدارتهما بدون ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.

وجرى ضبط وإعدام 3 أطنان و37 كيلو عصائر بودرة وتمر هندي وسكر ومواد تعبئة وهوالك إنتاج؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك 7 محاضر بجُنح صحية بشأن المخالفات، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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