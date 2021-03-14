إحالة 43 طبيبًا للتحقيق في مستشفى كفر شكر المركزي

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أحال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، 43 طبيبًا للتحقيق، بمستشفى كفر شكر المركزي، بسبب التزويغ والغياب عن أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى اكتشاف مخالفات داخل المستشفى في غياب الأطباء والتخصصات الأساسية، ما تسبب في عدم تقديم الخدمة الكاملة للمواطنين المترددين على المستشفى، واستياء المرضى.

كانت لجنة تفتيش من محافظة القليوبية، قامت بالمرور على مستشفى كفر شكر المركزي، لضمان مدى انتظام العمل داخل المستشفى، ومدى تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

يذكر أنه جرى الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزي، وإنشاء أقسام حديثة والتي ظلت مايقرب من 7 سنوات شهدها 5 محافظين سابقين وافتتحها مؤخرا المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المستشفى خضع لتطوير شامل واستحداث مباني بتكلفة 300 مليون جنيه لتوفير الخدمة الطبية لأكثر من 200 ألف نسمة.