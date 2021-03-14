أخبار عاجلة

استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"لو طالب واحد في الفصل هنشتغل".. وكيل تعليم الإسكندرية يتابع بداية الفصل الثاني - صور

Print
"لو طالب واحد في الفصل هنشتغل".. وكيل تعليم الإسكندرية يتابع بداية الفصل الثاني - صور "لو طالب واحد في الفصل هنشتغل".. وكيل تعليم الإسكندرية يتابع بداية الفصل الثاني - صور

مصراوي Masrawy

11:04 ص الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

استأنفت مدارس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك وسط إجراءات احترازية، للحد من انتشار المستجد "كوفيد – 19".

وأجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم، لعدد من المدارس بإدارة وسط التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

ووجه سعد، خلال الجولة التي شملت مدارس "محرم بك الإعدادية بنين، والشهيد علي خاطر الرسمية لغات، وباحثة البادية الابتدائية"، بتحقيق التباعد بين الطلاب داخل الفصول وأثناء الدخول والخروج من المدرسة.

وكلف بضرورة الانتهاء من تنفيذ إقرارات أولياء أمور الطلاب طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام حضور الطلاب للمدارس، قائلا:" لو طالب واحد موجود في الفصل المعلم موجود وهنشتغل".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، ومنصات التعلم، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي الصحي والثقافي، لتوفير بيئة تعليمية صحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية