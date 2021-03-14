"لو طالب واحد في الفصل هنشتغل".. وكيل تعليم الإسكندرية يتابع بداية الفصل الثاني - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

استأنفت مدارس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021، وذلك وسط إجراءات احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم، لعدد من المدارس بإدارة وسط التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

ووجه سعد، خلال الجولة التي شملت مدارس "محرم بك الإعدادية بنين، والشهيد علي خاطر الرسمية لغات، وباحثة البادية الابتدائية"، بتحقيق التباعد بين الطلاب داخل الفصول وأثناء الدخول والخروج من المدرسة.

وكلف بضرورة الانتهاء من تنفيذ إقرارات أولياء أمور الطلاب طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام حضور الطلاب للمدارس، قائلا:" لو طالب واحد موجود في الفصل المعلم موجود وهنشتغل".

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، ومنصات التعلم، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي الصحي والثقافي، لتوفير بيئة تعليمية صحية.