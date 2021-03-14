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محافظ دمياط: إجراءات مشددة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

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محافظ دمياط: إجراءات مشددة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني محافظ دمياط: إجراءات مشددة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأحد 14 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تابعت سير العملية التعليمية، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إذ وجهت تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعى.

كما أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، على متابعة أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، والتأكيد عليهم وعلى المعلمين بارتداء الكمامة الواقية واتباع التدابير الواجب مراعاتها لتجنب العدوى.

وبينت أن المدارس مجهزة بأجهزة الكشف وغرف عزل مزودة بكافة المستلزمات.

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