صور.. محافظ قنا يتابع انتظام الدراسة في بداية الفصل الثاني

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام سير العمل بالمدرسة، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

أعرب محافظ قنا عن سعادته إزاء مستوى الطلاب وأثنى على ما رآه من التزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدرسة، لافتاً إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في الارتقاء بمنظومة التعليم مع الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين، كما حث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة قادرة على العطاء والبناء.

أوضح الدكتور صبرى خالد أن استخدام التابلت سوف يتيح الفرصة الكاملة والمتساوية لكل الطلاب للحصول على المحتوى الرقمي وتوفير المناهج وسبل الشرح المتعددة، كما سيتيح للطالب مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري والذي يعتمد على التعلم بالفهم والإدراك وليس الحفظ والتلقين .