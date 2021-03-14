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جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021

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جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021

مصراوي Masrawy

10:28 ص الأحد 14 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع 9 جامعات مصرية.

وتتيح المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، وتوفير فرصة للتواصل الدائم للطلاب مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلا عن حضور ندوات عن الإرشاد المهني.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم، تطلق المنصة أولى فاعلياتها يوم الاثنين 22 مارس الجاري، تحت عنوان "الملتقى الافتراضي للتوظيف"، والذي يعد الثاني من نوعه، إذ عقد الملتقى الأول في سبتمبر الماضي.

وتأتى المنصة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بـ 10 جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتلقى تلك المراكز الدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذه المنصة تعد ثلاثية الأبعاد ديناميكية، إذ تساعد أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي.

وأشار رئيس الجامعة، أن المنصة تتيح أيضا فرص الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة إذ يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع الطلاب في بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية وغيرها لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

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