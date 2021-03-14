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التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي

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التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في والإمارات والبحرين تتجاوز 20 ألف مقعد

التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسيًّا خلال العام الماضي 2020م، بلغ نحو 103 مراكز تدريبية تضمنت 783 مقرًّا تدريبيًّا؛ فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة إلى 1832 برنامجًا تدريبيًّا.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين خلال العام الماضي، تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي؛ حيث أسفرت جهود الإدارة عن اعتماد 20081 مقعدًا تدريبيًّا في السعودية، و202 مقعد تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، و392 مقعدًا في مملكة البحرين، بنسبة نمو تُقَدر بـ7%.

وبيّنت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن إجمالي الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغ 895 يومًا؛ فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، بأن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ116 برنامجًا تدريبيًّا؛ مشيرًا إلى أن الإدارة وفّرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعًا للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.

ونوّه بأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي" التي تشرف عليها الهيئة؛ مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي؛ ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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