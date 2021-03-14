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صور.. "كمامات وإقبال متوسط" مع بداية الفصل الثاني في مدارس القليوبية

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صور.. "كمامات وإقبال متوسط" مع بداية الفصل الثاني في مدارس القليوبية صور.. "كمامات وإقبال متوسط" مع بداية الفصل الثاني في مدارس القليوبية

مصراوي Masrawy

10:15 ص الأحد 14 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتظمت الدراسة بمدارس في محافظة القليوبية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021، وسط إقبال ضعيف إلى متوسط ببعض المدارس، إثر الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع مديرو الإدارات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، من خلال جولات ميدانية، انتظام الدراسة، وقام عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمتابعة غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مدارس الإدارة والانضباط ومدي الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وشدد فتح الباب على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات وتواجد المطهرات وأجهزة قياس درجة الحرارة لمتابعة الطلاب قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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