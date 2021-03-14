إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شقيقان، في حادث انقلاب دراجة آلية "موتوسيكل"، مساء السبت، في مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب دراجة آلية " موتوسيكل"، في مدينة بلاط، أسفر عن إصابة كل من " أحمد منصور بشندي"، 25 عاما، وشقيقه الأصغر" كريم"، 12 عاما، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسور.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.