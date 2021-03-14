محافظ الوادي الجديد: تنفيذ مزرعة نخيل على 3 آلاف فدان كوقف للأيتام

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بالداخلة والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

وأشاد الزملوط، بما جرى إنجازه بالمشروع، حيث جرى الانتهاء من غرس وزراعة ١٢ ألف و٥٠٠ فسيلة حتى الآن، كما افتتح المحافظ المسجد ودار الضيافة الملحق بالمشروع.

كما تفقد مشروع استثمار زراعي على مساحة ٣٥٠ فدان لزراعة أصناف عالية الجودة من محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الموسمية.