أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض المقومات السياحية أمام وفد إعلامي روماني

Print
صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض المقومات السياحية أمام وفد إعلامي روماني صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض المقومات السياحية أمام وفد إعلامي روماني

مصراوي Masrawy

10:17 م السبت 13 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، وفد إعلامي يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا، خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ، لاستعراض المقومات السياحية بجنوب سيناء، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

قدم المحافظ خلال اللقاء شرحًا وافيًا عن المقومات السياحية التي تمتلكها جنوب سيناء، وخاصة المدن السياحية مثل "شرم الشيخ و دهب وكاترين"، والتي تتميز بشواطئها الساحرة والطقس المشمس، ودير سانت كاترين الذي يعد أقدم دير في العالم، ويضم ثاني أكبر مكتبة على مستوى العالم بعد الفاتيكان، و كذا المزارات الحديثة مثل المتحف الأثرى، ومضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المزارات الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات التآخي بين مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بعدد من الدول الأوربية، مما أدى لتنوع المنتج السياحي، وتبادل الثقافات والأنشطة المختلفة.

وأكد أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة ، عنصر هام ومشترك في كافة التعاملات اليومية للسياح والمواطنين، وهناك دلائل مبشرة بعودة التدفق السياحي مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ودعا محافظ جنوب سيناء إلى أهمية عقد اتفاقية توأمة مع احدى المدن السياحية الرومانية، لتعزيز النشاط السياحي بين المدن السياحية المصرية والرومانية.

على جانب أخر قدم الوفد الإعلامي الشكر لمحافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال، وأكدوا على استمتاعهم بالزيارة وسيجري نقل كل ما شاهدوه إلى القيادة والشعب الرومان عبر منابرهم الإعلامية المتعددة .

جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ استقبلت وفد إعلامي يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا منذ يوم 8 مارس الجاري، وتستمر حتى 15 مارس .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية