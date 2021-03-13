صور.. محافظ جنوب سيناء يستعرض المقومات السياحية أمام وفد إعلامي روماني

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جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، وفد إعلامي يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا، خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ، لاستعراض المقومات السياحية بجنوب سيناء، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ.

قدم المحافظ خلال اللقاء شرحًا وافيًا عن المقومات السياحية التي تمتلكها جنوب سيناء، وخاصة المدن السياحية مثل "شرم الشيخ و دهب وكاترين"، والتي تتميز بشواطئها الساحرة والطقس المشمس، ودير سانت كاترين الذي يعد أقدم دير في العالم، ويضم ثاني أكبر مكتبة على مستوى العالم بعد الفاتيكان، و كذا المزارات الحديثة مثل المتحف الأثرى، ومضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المزارات الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات التآخي بين مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بعدد من الدول الأوربية، مما أدى لتنوع المنتج السياحي، وتبادل الثقافات والأنشطة المختلفة.

وأكد أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، عنصر هام ومشترك في كافة التعاملات اليومية للسياح والمواطنين، وهناك دلائل مبشرة بعودة التدفق السياحي مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ودعا محافظ جنوب سيناء إلى أهمية عقد اتفاقية توأمة مع احدى المدن السياحية الرومانية، لتعزيز النشاط السياحي بين المدن السياحية المصرية والرومانية.

على جانب أخر قدم الوفد الإعلامي الشكر لمحافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال، وأكدوا على استمتاعهم بالزيارة وسيجري نقل كل ما شاهدوه إلى القيادة والشعب الرومان عبر منابرهم الإعلامية المتعددة .

جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ استقبلت وفد إعلامي يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا منذ يوم 8 مارس الجاري، وتستمر حتى 15 مارس .