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صور.. سفير الإمارات يزور الدير المحرق في أسيوط

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صور.. سفير الإمارات يزور الدير المحرق في أسيوط صور.. سفير الإمارات يزور الدير المحرق في أسيوط

مصراوي Masrawy

09:21 م السبت 13 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، دير السيدة العذراء "الدير المحرق" بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كان في استقباله الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وعدد من الآباء الرهبان وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

تفقد السفير الإماراتي الكنيسة الأثرية والحصن الأثري وكنيسة مارجرجس بالدير المحرق، أعقبها لقاء مع الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، وجرى خلالها التأكيد على وثيقة الأخوة الإنسانية ومدّ جسور التواصل والمحبة وتوطيد لغة الحوار والتقارب.

أعرب سفير الإمارات عن شكره وتقديره إلى رئيس الدير المحرق، وجميع المسئولين، على حفاوة الاستقبال.

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