صور.. فحص 3 آلاف مواطن خلال قافلتين طبيتين في أسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي سبعة قبلي بمركز كوم امبو، والمفالسة بمركز إدفو، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبيح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلتين قامتا بتوقيع الكشف الطبي على 2850 مواطنًا ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوصات وتحاليل طبية لـ615 مواطنا ومواطنة، وعُقدت ندوات تثقيف صحي لأكثر من 360 سيدة بالقريتين.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.